Эрмитаж проведет интеллектуальный марафон о культуре стран Востока

Государственный Эрмитаж проведет с 9 по 23 ноября интеллектуальный марафон о культуре стран Востока разных периодов, в котором смогут принять участие все желающие. Как сообщила пресс-служба музея, встречи в рамках марафона "PROВосток. Восточные собрания Эрмитажа" будут посвящены традициям, обрядам и быту разнообразных культур Востока - от Византии до Японии.

"Участников марафона ждут лекции о Древнем Египте, китайском фарфоре и живописи, рукописных книгах Ближнего и Среднего Востока, глобализме на Древнем Востоке, основах буддизма и магических артефактах в исламском искусстве. Также в рамках марафона пройдут мастер-классы по китайской живописи и каллиграфии. Участники марафона погрузятся в культурно-исторический, религиозный и духовный контекст, познакомятся с удивительными традициями, обрядами и бытом целого спектра культур. Благодаря лекциям научных сотрудников Эрмитажа и встречам с хранителями на экспозициях шедевры Отдела Востока приобретут особое, объемное звучание", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Марафон откроется лекцией генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского на тему "Как я вижу Восток". Лекции сотрудников музея будут посвящены Древнему Египту, рукописным книгам Ближнего и Среднего Востока и китайской живописи. Участники марафона познакомятся с Индией и Дальним Востоком на лекциях по основам буддизма и увидят театральную постановку, посвященную древнеиндийскому эпосу - "Махабхарате" в постановке Малого театра кукол.

Серия лекций будет посвящена развитию экспозиции эрмитажного отдела Востока. "В 2023-2024 годах будет поэтапно открываться обновленная Галерея искусства Китая. В каждый из дней марафона один из хранителей китайского искусства проведет лекцию, посвященную одному из разделов будущей экспозиции", - отметили в пресс-службе Эрмитажа. Заключительным событием марафона станет мастер-класс заведующего кафедрой китайской филологии Восточного факультета СПбГУ Александра Сторожука по искусству китайской каллиграфии.