Иммунолог объяснил заявление Роспотребнадзора о ненужности прививок от ковида

«Данные на конец прошлого года свидетельствуют о том, что даже новые генерации «омикрон»-линии не привели к тому, что профилактическая эффективность вакцин первого поколения снизилась в отношении предотвращения тяжёлых случаев, смертельных исходов и госпитализаций. В этом смысле вакцины хоть и хуже, чем изначально, но продолжают работать. Я сейчас говорю именно о первых генерациях вакцины «Спутник V». То, что лабораторная эффективность снизилась на порядок — здесь ничего удивительного нет, но это не свидетельствует, что профилактическая эффективность также снизилась в 8-10 раз. В этой связи особенно для групп риска и тех, кто контактирует часто с людьми из групп риска, вакцинация была бы и текущим поколением вакцин крайне показана. Другое дело, что те же «Спутник V» и «Спутник Лайт» — к сожалению, их выпуск на сегодняшний день, насколько я понимаю, не проводится. Именно в связи с этим в качестве объяснения, почему вакцина не находится в широком доступе, вероятно, и следует заявление о том, что вакцинация не нужна. С моей точки зрения, это не так. В текущем сезоне, по всем прогнозам, новая коронавирусная инфекция даже в текущей генерации будет значительно опаснее, чем сезонный грипп».