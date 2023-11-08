Иммунолог объяснил заявление Роспотребнадзора о ненужности прививок от ковида отсутствием вакцины
Эффективность «Спутника V» снизилась, однако препарат продолжает защищать от вируса.
Прививаться необходимо, особенно людям из групп риска. В этом сезоне коронавирус будет опаснее гриппа, заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков.
«Данные на конец прошлого года свидетельствуют о том, что даже новые генерации «омикрон»-линии не привели к тому, что профилактическая эффективность вакцин первого поколения снизилась в отношении предотвращения тяжёлых случаев, смертельных исходов и госпитализаций. В этом смысле вакцины хоть и хуже, чем изначально, но продолжают работать. Я сейчас говорю именно о первых генерациях вакцины «Спутник V». То, что лабораторная эффективность снизилась на порядок — здесь ничего удивительного нет, но это не свидетельствует, что профилактическая эффективность также снизилась в 8-10 раз. В этой связи особенно для групп риска и тех, кто контактирует часто с людьми из групп риска, вакцинация была бы и текущим поколением вакцин крайне показана. Другое дело, что те же «Спутник V» и «Спутник Лайт» — к сожалению, их выпуск на сегодняшний день, насколько я понимаю, не проводится. Именно в связи с этим в качестве объяснения, почему вакцина не находится в широком доступе, вероятно, и следует заявление о том, что вакцинация не нужна. С моей точки зрения, это не так. В текущем сезоне, по всем прогнозам, новая коронавирусная инфекция даже в текущей генерации будет значительно опаснее, чем сезонный грипп».
Крючков добавил, что коронавирусная инфекция по-прежнему остаётся патогенной. Ежедневно фиксируются смертельные случаи, отметил он.
«Вакцинация в этом сезоне по-прежнему нужна, как и до этого. Причин здесь две: первая — это никоим образом неизменившаяся патогенность и летальность вирусов с момента появления «омикрон»-линии, второй момент — это заболеваемость. Если сравнивать с периодами крупных «омикрон»-волн, конечно, заболеваемость сейчас объективно ниже. Она не настолько низкая, как это показывается на официальных цифрах, потому что охват тестирования пациентов крайне сейчас занижен. Тем не менее она всё равно присутствует. Скорее всего, этот сезон будет в лучшем случае чуть-чуть менее напряжённым с точки зрения заболеваемости, чем предыдущие, тем не менее заболеваемость будет высокая. Ежедневно официально умирают от коронавируса люди и продолжают умирать — это данные официальные. Группы риска в этом смысле есть, пострадавшие от коронавирусной инфекции есть».
Сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация от коронавируса в этом сезоне не требуется, так как от него нет значимых рисков.
Накануне глава ведомства сообщила, что от гриппа привились более 40% россиян. Вакцинацию прошли 60 млн 200 тысяч человек, уточнила она.Накануне глава ведомства сообщила, что от гриппа привились более 40% россиян. Вакцинацию прошли 60 млн 200 тысяч человек, уточнила она.