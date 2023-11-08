Актриса Раиса Максимова госпитализирована в тяжелом состоянии

По данным канала, родственники 93-летней артистки вызвали карету скорой помощи из-за ухудшения состояния здоровья Максимовой: она жаловалась на слабость и сильное головокружение. Приехавшие на вызов врачи обнаружили у актрисы анемию и низкий уровень гемоглобина в крови. Газета.ru

«Раиса Викторовна уже в возрасте, костный мозг не работает должным образом, гемоглобин падает, и периодически ей необходимо переливание крови. Мы ее госпитализируем для этого уже не первый раз. Сейчас она действительно в больнице, но это планово, все в порядке», – об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в семье артистки. АГН «Москва».