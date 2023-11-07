Глава Ростовской области объяснил громкие звуки над Таганрогом и Азовом

Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что громкие звуки, которые услышали жители Таганрога и Азова 7 ноября, не связаны с работой российских систем ПВО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Жители Таганрога и Азова услышали эти звуки около 10:00 во вторник, 7 ноября.

«Системы ПВО не работали. Но прошу учитывать, что Вооруженные Силы РФ постоянно выполняют задачи по огневому поражению подразделений ВСУ — в соответствии с планом проведения СВО», — так Голубев объяснил звуки.

Он подчеркнул, что жители Ростовской области могут помочь военным, «не поддаваясь панике и доверяя только проверенным источникам информации».