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Родственница актера Соломина сказала, что у него одна рука не слушается

Состояние актера Юрия Соломина удовлетворительное. Его родственница, актриса Мария Соломина, опровергла, что у актера одна сторона парализована, но сказала, что у него наблюдается небольшой парез - состояние, при котором рука еще продолжает функционировать.

Родственница актера Соломина сказала, что у него одна рука не слушается
© РИА Новости

«Это небольшой парез, это не есть парализованная сторона. Когда рука не слушается, но функционирует. Он сам ест, он сам глотает. Это уже большой показатель. Поэтому ничего страшного», - рассказала актриса.

Комментируя слухи в Интернете, она сказала, что, по словам директора театра, у Юрия Соломина подтвердился инсульт.

«Да, у него инсульт подтвердился, но это я со слов директора театра говорю вам. Все под наблюдением, состояние удовлетворительное. И к нему посещения разрешают», - сообщила Мария Соломина.

Также Мария Соломина не подтвердила, что актеру все тяжелее и тяжелее. Она отметила, что Юрий Соломин разговаривал со своими родными.

«Нет, этого нет, нет, это неправда... Он говорит, у него речь не нарушена, он по телефону говорит. То есть сказать, что тяжелее и тяжелее, нельзя», - пояснила актриса.

Худрука Государственного академического Малого театра, народного артиста СССР Юрия Соломина госпитализировали 6 ноября. Он почувствовал недомогание, когда направлялся на работу. В тот день директор театра сообщила «Звезде», что он потерял сознание на улице.

На следующий день стало известно, что актер Соломин в тяжелом состоянии лежит в реанимации. Согласно информагентству, он находился в отделении анестезиологии-реанимации для людей с острым нарушением мозгового кровообращения. На тот момент у него было ясное сознание и самостоятельное дыхание.