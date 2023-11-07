В Финляндии арестовали недвижимость российского академика

СМИ: арестована недвижимость академика Алешина в Финляндии
Недвижимость российского ученого, академика РАН и бизнесмена Бориса Алешина, на сумму более 2,5 миллиона евро арестована в Финляндии.
Об этом со ссылкой на данные финского агентства STT пишет РИА Новости.
«Курортная недвижимость Бориса Алешина, российского бизнесмена, находящегося под санкциями ЕС, была конфискована агентством по взысканию долгов в Киркконумми», — отмечается в сообщении.
По данным издания, два смежных объекта общей стоимостью более 2,5 миллиона евро были изъяты в сентябре «по запросу Министерства иностранных дел Финляндии».
Ранее российский ученый был включен в санкционный список Евросоюза из-за работы в компаниях, связанных с военной промышленностью России.
После начала Россией спецоперации на Украине западные страны ввели обширные антироссийские санкции. В частности, была заморожена часть российских активов, в том числе и золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов. Ряд российских политиков, бизнесменов, ученых и журналистов были включены в санкционные списки.
В январе 2023 года МИД Финляндии заявил, что в рамках санкций против России, которые были введены из-за конфликта на Украине, в стране заморозили российские активы на сумму 187 млн евро. Как заявлял представитель министерства Пиа Саариваара, это недвижимость, акции, машины, яхты и самолеты — самое разное имущество, которое обладает ценностью.