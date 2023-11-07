Последняя короткая рабочая неделя в году началась в России

В России 7 ноября началась последняя короткая рабочая неделя в году. Об этом сообщила Татьяна Нечаева.

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Она обратила внимание, что День народного единства, который отмечается 4 ноября, выпал на нерабочую субботу. В связи с этим выходной был перенесен на понедельник, 7 ноября. Текущая неделя будет четырехдневной.

Нечаева напомнила, что работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться как минимум в двойном размере, либо в одинарном размере, но с предоставлением дополнительного выходного дня. Юрист отметила, что выбор остается за сотрудником.