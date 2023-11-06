Бывший протодиакон Кураев приехал в Прагу

Ранее Кураев написал в "Живом журнале", что он "откололся в День народного единства", дав таким образом понять, что покинул Россию. Свою публикацию экс-протодиакон сопроводил фотографией чемоданов.

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"До Праги [добрался] сегодня, а выехал раньше. Путь занял больше, чем один день, прямого авиасообщения с Прагой нет", - сказал Кураев.

По его словам, сложность состояла в том, что с российским паспортом сейчас нельзя прилететь в Чехию, и "можно только по земле приехать".

В октябре Кураев объявил о своем решении уехать из России в Чехию, где он жил в детстве несколько лет и где намерен продолжать "писать, говорить и читать лекции". Источник в Русской православной церкви тогда заявил ТАСС, что решение бывшего протодиакона и блогера покинуть Россию было "во многом предсказуемо": в последнее время он явно дистанцировался от церкви, и в его действиях не было "ни любви, ни уваженияк своим соотечественникам".

Епархиальный суд ранее принял решение лишить Кураева сана за опубликованное в блоге оскорбление умершего 21 апреля 2020 года от ковида протоиерея Александра Агейкина, а также за "признаки хулы на церковь" в нескольких его заявлениях. В апреле 2021 года патриарх Кирилл утвердил лишение Кураева сана, но ввел мораторий на издание соответствующего указа "на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь церкви, который был избран им в свое время".