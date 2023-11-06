Кураев объявил об отъезде из России в День народного единства
Андрей Кураев, лишенный сана бывший протодиакон Русской православной церкви, рассказал в своем блоге в «Живом журнале», что покинул Россию в День народного единства.
Бывший священник отметил, что его забавляет совпадение: день отъезда из России пришелся на государственный праздник, День народного единства.
«Просто "судьба диссидента"», — отметил Кураев.
Свою запись он сопроводил фотографией с дорогими чемоданами, на которых видна надпись на чешском языке.
Ранее Кураев сообщил в своем блоге, что намеревается уехать в Прагу, где намеревается найти работу. Он не посчитал нужным рассказать подписчикам, в какой сфере планирует вести деятельность.
Напомним, что протодиакон был лишен сана Епархиальным судом Москвы в 2020 году за «систематический и многолетний характер клеветнической деятельности».