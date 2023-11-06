Кураев объявил об отъезде из России в День народного единства

Бывший священник отметил, что его забавляет совпадение: день отъезда из России пришелся на государственный праздник, День народного единства.

«Просто "судьба диссидента"», — отметил Кураев.

Свою запись он сопроводил фотографией с дорогими чемоданами, на которых видна надпись на чешском языке.

Ранее Кураев сообщил в своем блоге, что намеревается уехать в Прагу, где намеревается найти работу. Он не посчитал нужным рассказать подписчикам, в какой сфере планирует вести деятельность.