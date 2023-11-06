Появились подробности о состоянии актера Юрия Соломина

— Завтра клиническая картина будет ясна, так как окончательный диагноз не поставлен. Никто пока не может сказать случился ли у него инсульт или нет. Но то, что он упал в обморок — это правда. В настоящее время Юрий Мефодьевич находится в палате, — рассказала Михайлова.