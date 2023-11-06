Появились подробности о состоянии актера Юрия Соломина
Директор Малого театра Тамара Михайлова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что народный артист Юрий Соломин пришел в сознание.
По словам собеседницы «ВМ», состояние актера стабилизировалось. В настоящее время врачи проводят обследование знаменитости.
— Завтра клиническая картина будет ясна, так как окончательный диагноз не поставлен. Никто пока не может сказать случился ли у него инсульт или нет. Но то, что он упал в обморок — это правда. В настоящее время Юрий Мефодьевич находится в палате, — рассказала Михайлова.
О том, что Юрия Соломина экстренно госпитализировали с инсультом ранее сообщил Telegram-канал Mash.
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин отметил день рождения 18 июня. О том, как прошло торжество, а также о планах артиста на будущее — в материале «Вечерней Москвы».
14 сентября стало известно о госпитализации народного артиста РСФСР Станислава Любшина из-за проблем с давлением. По словам замдиректора МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадима Верника, в палате Лобшин чувствовал себя нормально.