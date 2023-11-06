Роскачество рекомендовало покупать товары до начала "черной пятницы"

Россиянам стоит закупиться нужными товарами, не дожидаясь ежегодной «черной пятницы». Ценник на некоторые продукты в магазинах и на онлайн-платформах может возрасти. О причинах роста цена руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

«За месяц, остающийся до «черной пятницы», цены могут еще вырасти из-за инфляции и роста издержек у бизнеса, а в условиях сжимающейся прибыли продавец не будет готов предоставить скидки в сезон распродаж», – объяснила Вяльшина.

Если все же есть желание что-то купить во время распродажи, то стоит начать мониторить цены: делать скрины или записывать. Такие нехитрые действия помогут определить, действительно ли онлайн-магазин предлагает товар по скидке. Так как некоторые маркетплейсы могут сначала намеренно завысить цену, а потом снизить ее, сообщает ТАСС.