Умер искусствовед и писатель Аркадий Ипполитов

Один из ведущих мировых специалистов в области итальянского искусства XV-XVII веков, российский искусствовед Аркадий Ипполитов скончался 5 ноября на 66-м году жизни.
«Печальная новость из Петербурга. Умер Аркадий Ипполитов. Блестящий искусствовед, куратор, писатель, знаток и певец Италии. Лауреат премии The Art Newspaper Russia за книгу «Просто Рим». Мои соболезнования друзьям и близким», – написала в своем Telegram-канале главный редактор профильной газеты The Art Newspaper Милена Орлова.
Ипполитов окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета, много лет работал в Эрмитаже. Он курировал множество выставок, проходивших в разных городах мира. Ипполитов является автором более 600 научных и критических публикаций.
2 ноября, не дожив до своего 90-летия всего 16 дней, умерла заслуженная артистка России Галина Мочалова. За свою карьеру она снялась в 87 фильмах. Среди них – многосерийные проекты «Глухарь», «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Тайны следствия», «Шерлок Холмс», «Мастер и Маргарита» и другие.