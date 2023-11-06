Умер искусствовед и писатель Аркадий Ипполитов

Один из ведущих мировых специалистов в области итальянского искусства XV-XVII веков, российский искусствовед Аркадий Ипполитов скончался 5 ноября на 66-м году жизни.

«Печальная новость из Петербурга. Умер Аркадий Ипполитов. Блестящий искусствовед, куратор, писатель, знаток и певец Италии. Лауреат премии The Art Newspaper Russia за книгу «Просто Рим». Мои соболезнования друзьям и близким», – написала в своем Telegram-канале главный редактор профильной газеты The Art Newspaper Милена Орлова.

Ипполитов окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета, много лет работал в Эрмитаже. Он курировал множество выставок, проходивших в разных городах мира. Ипполитов является автором более 600 научных и критических публикаций.