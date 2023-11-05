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Сын Кадырова получил «важную должность»: что известно, чем будет заниматься

Министр нацполитики Чечни Ахмед Дудаев поздравил 15-летнего сына чеченского лидера Рамзана Кадырова Адама с назначением на должность в службе безопасности руководства республики. Что известно о назначении, кто такой Адам Кадыров, как реагируют в России на его новую должность?

Сын Кадырова получил «важную должность»: что известно, чем будет заниматься
© РИА Новости

Что известно о назначении

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Министр Дудаев в своем заявлении не уточняет, какую должность получил Адам Кадыров.

«От всей души поздравляю моего дорогого БРАТА Адама Кадырова с назначением на важную должность в службе безопасности Главы ЧР! Адам проявил себя как смелый, отважный патриот Родины и человек, который готов заступаться за религию! В своем юном возрасте он несколько раз побывал в зоне СВО! Все знают о его храбром нраве и сильном характере!» — сообщил Дудаев.

Аналогичные поздравления Адаму Кадырову, без указания должности, направили депутат Госдумы Адам Делимханов, спикер парламента Чечни Магомед Даудов, глава чеченского Минздрава Адам Алханов.

Татарстанский депутат извинился за высказывание в адрес Кадырова

Более точной информацией поделился командир полка полиции имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев. В соцсетях он опубликовал совместное фото с Адамом.

«С большой радостью поздравляю <...> Адама Кадырова с назначением на должность — Начальник отдела обеспечения безопасности Главы ЧР», — подписал фото Чалаев.

На утро 5 ноября назначение сына Рамзана Кадырова не отражено на официальном сайте главы Чечни: начальником отдела обеспечения безопасности там указан Муса Хасханов, который работает на этой должности по крайней мере с 2006 года. На главной странице сайта также нет таких объявлений.

Кто такой Адам Кадыров

Адам Кадыров — третий сын и седьмой ребенок главы Чечни Рамзана Кадырова. Родился в 2007 году. В 2013 году, когда ему едва исполнилось шесть лет, Адам попал в СМИ, когда стал самым молодым в России хафизом, то есть человеком, который выучил Коран на арабском языке наизусть.

С раннего возраста сын главы Чечни занимался смешанными единоборствами и участвовал в бойцовских турнирах: в частности, в восьмилетнем возрасте принимал участие в боях на Gran Prix Ahmat 2016 вместе с другими сыновьями Рамзана Кадырова: 10-летним Ахматом и 9-летним Зелимханом.

Кроме того, Адам Кадыров регулярно тренируется на базе Российского университета спецназа (РУС) под Гудермесом. В августе 2023 года команда чеченского спецназа, в составе которой был сын главы Чечни, завоевала первое место на X Открытом чемпионате по тактической стрельбе среди силовых подразделений.

В конце сентября 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Адам избивает Никиту Журавеля, задержанного за сожжение Корана в Волгограде. Глава региона объявил, что гордится поступком Адама.

«Признанный къонах („молодец“, „достойный муж“. — NEWS.ru) чеченского народа! Герой всех мусульман!» — подписал видео Кадыров.

МВД России отказало в возбуждении уголовного дела в отношении сына главы Чечни из-за того, что он не достиг возраста уголовной ответственности.

Какие награды получил Адам Кадыров

6 октября 2023 года Адам Кадыров получил звание героя Чечни. Об этом сообщил его дядя, депутат Госдумы Адам Делимханов, который назвал его «ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека». Награждение провел сам Рамзан Кадыров.

24 октября 15-летний сын главы Чечни получил из рук главы Татарстана Рустама Минниханова орден «Дуслык», вторую по значимости награду в республике, «за вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия».

Уже на следующий день Рамзан Кадыров сообщил, что его сын получит орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой».

«Поздравляю Адама Рамзановича с высокой наградой. Считаю, что внук первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова <...> и сын моего брата и коллеги — главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова — истинный патриот своей малой родины Чечни и своего Отечества», — объявил глава республики Рашид Темрезов.

Как отреагировали в России

Депутат Госсовета Татарстана от «Единой России» Азат Хамаев раскритиковал решение Кадырова наградить сына после публикации видео с избиением Никиты Журавеля.

«Первый вопрос, который я задал себе: в каком правовом поле мы живем? Глава субъекта РФ за избиение человека присваивает звание Героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что [Адам Кадыров] — герой всех мусульман. Кто может ответить?» — задал вопрос депутат в ходе обсуждений закона о патриотическом воспитании 19 октября.

В дальнейшем Хамаев извинился за свое «эмоциональное высказывание», глава Татарстана Рустам Минниханов назвал эти слова «исключительно его личным мнением», а менее чем через неделю Адаму Кадырову был вручен татарстанский орден «Дуслык».

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