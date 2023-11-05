В Петербурге прощаются с дирижером Юрием Темиркановым

В Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича 5 ноября в 11 часов началась церемония прощания с народным артистом СССР, почетным гражданином Санкт-Петербурга Юрием Хатуевичем Темиркановым.

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Выдающийся российский дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича Юрий Темирканов скончался 2 ноября на 85 году жизни. На протяжении последних 35 лет он являлся художественным руководителем и главным дирижером филармонии.

Организацию похорон Юрия Темирканова полностью взяло на себя правительство Санкт-Петербурга: это предусмотрено соответствующим городским законом о почетных гражданах. Для координации деятельности исполнительных органов власти города по организации похорон Темирканова решением губернатора была образована соответствующая комиссия.

Дирижера Юрия Темирканова похоронят на Комаровском кладбище, сообщило ТАСС со ссылкой на заместителя художественного руководителя филармонии Евгения Петровского. На этом кладбище в Курортном районе города похоронены многие прославленные деятели культуры и искусства.