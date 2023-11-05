Назван российский регион, готовый принять ближневосточных беженцев

"Для нас важна каждая жизнь. И мы готовы принять в Еврейской автономной области тех, кто придет с миром. Беженцы с обеих сторон арабо-израильского конфликта могут воспользоваться всеми мерами поддержки. <…> Каждый, кто нуждается в помощи, сможет найти приют в Еврейской автономной области", - написал он в своем Telegram-канале.