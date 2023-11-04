Сын погибшего спецназовца рассказал о встрече с Путиным в Москве

Руслан Семенов, сын погибшего на СВО командира отряда спецназа Дмитрия Семенова, рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишут «Новости Тамбова».

Старший Семенов погиб в мае прошлого года при выполнении боевых задач на Изюмо-Славянском направлении. Командиру отряда присвоено звание Герой России.

«Я спросил: «Вы что, Путин?». Он ответил: Да, как видишь!». И больше ничего», — уточнил мальчик.

Школьник отметил, что вел себя как сын Героя.

Мама Руслана сообщил, что Дмитрий очень хотел встретиться с Путиным. Мечту отца исполнил сын. Она добавила, что мальчик был очень рад встрече с президентом.

По данным газеты, Руслан учится в новой школе № 2 города Тамбова и является подопечным регионального филиала фонда «Защитники Отечества».