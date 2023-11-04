День народного единства отмечают в России 4 ноября
В России 4 ноября отмечают государственный праздник — День народного единства. Праздник относительно молодой, отмечается с 2005 года и является выходным днем.
Дата праздника связана с событиями Смутного времени, когда в 1612 году ополчение под предводительством нижегородского земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Судьбу страны решил российский народ. Люди объединились во имя России, Родины, став выше сословных, национальных, религиозных и прочих различий.
Смутное время — один из драматических, судьбоносных периодов в истории России. В начале XVII века страна стояла на грани утраты суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты Европы и мира, но народ России не допустил этого. На следующий год после изгнания поляков из Москвы Земский собор избрал новым царем Михаила Федоровича Романова. Династия Романовых займет российский престол до марта 1917 года.
На Красной площади установлен памятник Минину и Пожарскому, к которому традиционно возлагают цветы российский президент и главы религиозных конфессий России. Памятник работы скульптора Ивана Мартоса установили в 1818 году. Изначально монумент стоял посередине Красной площади, спиной к Верхним торговым рядам (современный ГУМ). В 1931 году в связи с реконструкцией Красной площади и строительством гранитного Мавзолея Ленина памятник перенесли к Покровскому собору, где он стоит до сих пор. В 2005 году в Нижнем Новгороде на площади Народного Единства установили копию московского памятника работы Зураба Церетели.