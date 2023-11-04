День народного единства отмечают в России 4 ноября

В России 4 ноября отмечают государственный праздник — День народного единства. Праздник относительно молодой, отмечается с 2005 года и является выходным днем.

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Дата праздника связана с событиями Смутного времени, когда в 1612 году ополчение под предводительством нижегородского земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Судьбу страны решил российский народ. Люди объединились во имя России, Родины, став выше сословных, национальных, религиозных и прочих различий.

Смутное время — один из драматических, судьбоносных периодов в истории России. В начале XVII века страна стояла на грани утраты суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты Европы и мира, но народ России не допустил этого. На следующий год после изгнания поляков из Москвы Земский собор избрал новым царем Михаила Федоровича Романова. Династия Романовых займет российский престол до марта 1917 года.