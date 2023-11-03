Минюст пополнил перечень иностранных агентов

Министерство юстиции России расширило перечень иностранных агентов. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В список иноагентов внесли журналистов Дмитрия Губина, Дмитрия Еловского и Андрея Солдатова. Также в реестр попали политолог Мария Снеговая, и блогер Кирилл Качур.

Минюст 20 октября включил в список иноагентов бывшего замглавы МИД РФ Георгия Кунадзе. В ведомстве отметили, что он распространял недостоверные сведения о деятельности органов власти России и Вооруженных сил.