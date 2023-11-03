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Минюст признал иноагентами трех российских журналистов

Министерство юстиции России расширило перечень иностранных агентов. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Минюст пополнил перечень иностранных агентов
© РИА Новости

В список иноагентов внесли журналистов Дмитрия Губина, Дмитрия Еловского и Андрея Солдатова. Также в реестр попали политолог Мария Снеговая, и блогер Кирилл Качур.

Минюст 20 октября включил в список иноагентов бывшего замглавы МИД РФ Георгия Кунадзе. В ведомстве отметили, что он распространял недостоверные сведения о деятельности органов власти России и Вооруженных сил.

В России объяснили регулярное расширение списка иноагентов

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко ранее заявил, что не считает российский закон об иноагентах «репрессивным». Он уточнил, что 64 юридических и физических лица выведены из реестра, передает «Радиоточка НСН».

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