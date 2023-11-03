В Петербурге вакцинировались от гриппа почти 50% жителей

Почти половина населения Санкт-Петербурга прошла сезонную вакцинацию от гриппа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

"2 671 766 петербуржцев, или почти 50% населения города, вакцинировались от гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок. Для достижения коллективного иммунитета необходимо привить еще 10% петербуржцев", - написал он.

По словам Эргашева, план по вакцинации беременных женщин выполнен уже на 100%, также вакцинированы 450 837 детей. Кроме того, от гриппа привились более 500 тыс. людей с хроническими заболеваниями, что составляет 77,6% состоящих на учете.

На прошлой неделе, отметил вице-губернатор, были вакцинированы 118 087 человек: на 477 объектах во всех районах Петербурга работали 360 прививочных бригад. В 14 районах (у 28 станций, в торговых центрах и крупных торговых точках) функционировали передвижные прививочные пункты. В организациях социального обслуживания по состоянию на 2 ноября привиты 5 725 проживающих и 3 640 человек персонала (охват прививками составил 84,7 и 79,2% соответственно).