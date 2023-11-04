Патриарх Кирилл передал подлинник Казанской иконы в Казанский собор на Красной площади
Патриарх Кирилл передал подлинник образа Казанской Богородицы в Казанский собор на Красной площади. Там икона была до своего исчезновения. Предстоятель Русской православной церкви совершил перед образом молебен.
"Возвратилась Царица Небесная в дом свой. Выглядит все как чудо. Казалось бы, навсегда утерянный образ, неизвестно где находившийся, о котором уже никто и мечтать не смел, что может он вернуться в град Москву, - вернулся. И водворился в том месте, из которого и был похищен", - обратился он к тем, кто собрался в храме.
Утром в субботу перед богослужением в Успенском соборе Кремля в День народного единства и празднования Казанской иконы патриарх сообщил, что обнаружен древняя Казанская икона Богородицы XVI века, которая долгое время считалась утраченной.
Справка "РГ"
Казанская икона Богородицы - это один из главных чудотворных образов России. Святыня явилась в Казани в 1579 году, во время царствования Ивана Грозного. Списков Казанской было много. Некоторые известны как чудотворные, однако сам первообраз считался исчезнувшим. По словам предстоятеля РПЦ, в последние годы икона хранилась в патриаршей резиденции в Переделкине среди других икон в складском помещении.