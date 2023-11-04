Патриарх Кирилл передал подлинник Казанской иконы в Казанский собор на Красной площади

Патриарх Кирилл передал подлинник образа Казанской Богородицы в Казанский собор на Красной площади. Там икона была до своего исчезновения. Предстоятель Русской православной церкви совершил перед образом молебен.

"Возвратилась Царица Небесная в дом свой. Выглядит все как чудо. Казалось бы, навсегда утерянный образ, неизвестно где находившийся, о котором уже никто и мечтать не смел, что может он вернуться в град Москву, - вернулся. И водворился в том месте, из которого и был похищен", - обратился он к тем, кто собрался в храме.

Утром в субботу перед богослужением в Успенском соборе Кремля в День народного единства и празднования Казанской иконы патриарх сообщил, что обнаружен древняя Казанская икона Богородицы XVI века, которая долгое время считалась утраченной.

Справка "РГ"