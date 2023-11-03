В МВД подготовили ряд запретов для нелегальных мигрантов

В МВД России захотели запретить нелегальным мигрантам оказание ряда услуг. Об этом сообщила начальник главного управления ведомства по вопросам миграции Валентина Казакова, пишет ТАСС.

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По ее словам, МВД разработало законопроект, согласно которому нелегальные мигранты не смогут зарегистрировать автомобиль, открыть банковский счет или заключить брак. Сейчас документ находится на стадии обсуждения, но уже в ближайшее время его планируют внести в Госдуму.

«Если ты незаконный мигрант, ты не должен иметь права на пользование этими услугами», — заявила Казакова.

Она подчеркнула, что эти меры помогут выявить незаконных мигрантов и выдворить их с территории России.

Кроме того, Казакова рассказала о подготовке системы цифровых профилей для иностранцев, в которой будет заводиться вся информация о мигранте.

«То есть мигрант должен будет заявить о том, что он намерен въехать в РФ. И это позволит, конечно, снизить те негативные вещи, которые у нас пока есть», — объяснила представитель МВД.