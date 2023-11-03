Звезду КВН и "Счастливы вместе" Сергея Сивохо похоронят в Донецке

Скончавшегося в октябре в Германии Сергея Сивохо похоронят в Донецке. Об этом украинским СМИ сообщила вдова артиста Татьяна.

© kino-teatr.ru

Она сказала, что прах в Донецк отвезет его мама, где находится семейная могила. Быть погребенным в родном Донецке было желанием, заявила она.

Церемония прощания с артистом только что закончилась в Киеве.

Сергей Сивохо получил известность как участник команды КВН "Дрим Тим". Был креативным продюсером студии "Квартал 95", один из основателей которой - Владимир Зеленский.