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Звезду КВН и "Счастливы вместе" Сергея Сивохо похоронят в Донецке

Скончавшегося в октябре в Германии Сергея Сивохо похоронят в Донецке. Об этом украинским СМИ сообщила вдова артиста Татьяна.

Звезду КВН и "Счастливы вместе" Сергея Сивохо похоронят в Донецке
© kino-teatr.ru

Она сказала, что прах в Донецк отвезет его мама, где находится семейная могила. Быть погребенным в родном Донецке было желанием, заявила она.

Церемония прощания с артистом только что закончилась в Киеве.

Сергей Сивохо получил известность как участник команды КВН "Дрим Тим". Был креативным продюсером студии "Квартал 95", один из основателей которой - Владимир Зеленский.

Умер звезда КВН Сергей Сивохо

С 1990-х снимался в кино и сериалах: "Имитатор", "Счастливы вместе", "Моя прекрасная няня", "33 квадратных метра", другие.

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