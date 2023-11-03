Звезду КВН и "Счастливы вместе" Сергея Сивохо похоронят в Донецке
Скончавшегося в октябре в Германии Сергея Сивохо похоронят в Донецке. Об этом украинским СМИ сообщила вдова артиста Татьяна.
Она сказала, что прах в Донецк отвезет его мама, где находится семейная могила. Быть погребенным в родном Донецке было желанием, заявила она.
Церемония прощания с артистом только что закончилась в Киеве.
Сергей Сивохо получил известность как участник команды КВН "Дрим Тим". Был креативным продюсером студии "Квартал 95", один из основателей которой - Владимир Зеленский.
С 1990-х снимался в кино и сериалах: "Имитатор", "Счастливы вместе", "Моя прекрасная няня", "33 квадратных метра", другие.