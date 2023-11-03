В Госдуме выступили за SMS-информирование о приезде скорой

Услуга SMS-информирования россиян о времени прибытия скорой помощи могла бы быть действительно полезной, снизив нервозность при ожидании. Однако эта инициатива нуждается в дополнительном обсуждении, заявила РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Тамара Фролова.

Ранее лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложил рассмотреть вопрос об информирования россиян о времени прибытия скорой помощи по SMS.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова отметила, что такая услуга была бы удобной, но для того, чтобы она стала действительно рабочей, нужно «изучить технические возможности систем» и выслушать мнение специалистов.

«Время ожидания скорой помощи, а тем более, когда речь идет о спасении жизни, кажется, что тянется вечно — как говорится, нет ничего хуже, чем ждать и догонять. SMS-информирование граждан о времени прибытия бригад скорой помощи, на мой взгляд, снизило бы это напряжение», — считает она.

При этом говорить о возможностях внедрения инициативы в масштабах всей страны можно только в том случае, если SMS-информирование будет работать без сбоев. И примеры таких сервисов уже есть в Московской области и Санкт-Петербурге.

«В Санкт-Петербурге действует цифровой сервис «Скорая помощь рядом». Он также помогает отслеживать прибытие на экстренные вызовы бригад скорой медицинской помощи», — рассказала она.