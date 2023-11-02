Телеведущая Миткова рассказала про отца-агента КГБ
Телеведущая и глава информационной службы НТВ Татьяна Миткова рассказала о своём отце, который работал в Первом управлении КГБ и занимался внешней разведкой. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».
По словам Митковой, её семье даже пришлось бежать из Австрии, так как её отца раскрыл кто-то из коллег-агентов.
«Мы бежали из Австрии, я тогда училась в школе. Прокололся один из папиных агентов и его раскрыли. Он схватил меня и маму и успел запрыгнуть в поезд. То есть мы действительно бежали», — рассказала она.
Ранее Миткова заявила, что не собирается покидать Россию.
Рамблер: главные новости