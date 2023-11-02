Прощание с Юрием Темиркановым пройдет 5 ноября

Прощание с художественным руководителем Санкт-Петербургской филармонии Юрием Темиркановым пройдет 5 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В церемонии, которая состоится 5 ноября в 11:00 в Большом зале, примут участие оба оркестра филармонии под управлением Николая Алексеева и Владимира Альтшулера, следует из сообщения.

Известный дирижер скончался 2 ноября на 85-м году жизни.