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Прощание с Юрием Темиркановым пройдет 5 ноября

Прощание с художественным руководителем Санкт-Петербургской филармонии Юрием Темиркановым пройдет 5 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Прощание с Юрием Темиркановым пройдет 5 ноября
© РИА Новости

В церемонии, которая состоится 5 ноября в 11:00 в Большом зале, примут участие оба оркестра филармонии под управлением Николая Алексеева и Владимира Альтшулера, следует из сообщения.

Известный дирижер скончался 2 ноября на 85-м году жизни.

С 1988 года Темирканов был главным дирижером и художественным руководителем Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Помимо этого, до 2009 года был главным приглашенным дирижером Большого театра.