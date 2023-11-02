Прощание с Юрием Темиркановым пройдет 5 ноября
Прощание с художественным руководителем Санкт-Петербургской филармонии Юрием Темиркановым пройдет 5 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
В церемонии, которая состоится 5 ноября в 11:00 в Большом зале, примут участие оба оркестра филармонии под управлением Николая Алексеева и Владимира Альтшулера, следует из сообщения.
Известный дирижер скончался 2 ноября на 85-м году жизни.
С 1988 года Темирканов был главным дирижером и художественным руководителем Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Помимо этого, до 2009 года был главным приглашенным дирижером Большого театра.