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Пранкер Вован: удивительно, что наш пранк вызвал большой шум в западных СМИ

Пранкеры Вован и Лексус, разыгравшие премьер-министра Италии Джорджу Мелони, удивились последовавшей реакции и «большому шуму». Чаще западные СМИ стараются не публиковать подробности о таких пранках, но в этот раз защищать политика они не стали, рассказал Вован (Владимир Кузнецов) телеканалу «360».

Пранкер Вован прокомментировал скандал с розыгрышем премьера Италии
© globallookpress.com

По словам Кузнецова, СМИ почти всегда стараются защитить авторитет высокопоставленных чиновников. Он подчеркнул, что подобные розыгрыши издания не освещают, считая пранкеров «шпионами», работающими на Кремль. Однако в этот раз зарубежные издания проявили большой интерес к случившемуся.

«Во многих странах европейские СМИ пытаются игнорировать «разводы» своих же политиков, делая вид, что ничего не происходит, пытаясь их защитить. В Италии <…> все равно они пишут и ругают своего премьера за такую глупость», — отметил пранкер.

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Напомним, после публикации разговора с пранкерами Джорджа Мелони была в ярости на своих советников за то, что они это допустили. В беседе с Вованом и Лексусом она призналась, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило на фронте, а от конфликта с Россией многие устали.

Экс-премьер-министр Италии Италии Джузеппе Конте ранее назвал провалом разговор Мелони с пранкерами.

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