Пранкер Вован прокомментировал скандал с розыгрышем премьера Италии

Пранкеры Вован и Лексус, разыгравшие премьер-министра Италии Джорджу Мелони, удивились последовавшей реакции и «большому шуму». Чаще западные СМИ стараются не публиковать подробности о таких пранках, но в этот раз защищать политика они не стали, рассказал Вован (Владимир Кузнецов) телеканалу «360».

По словам Кузнецова, СМИ почти всегда стараются защитить авторитет высокопоставленных чиновников. Он подчеркнул, что подобные розыгрыши издания не освещают, считая пранкеров «шпионами», работающими на Кремль. Однако в этот раз зарубежные издания проявили большой интерес к случившемуся.

«Во многих странах европейские СМИ пытаются игнорировать «разводы» своих же политиков, делая вид, что ничего не происходит, пытаясь их защитить. В Италии <…> все равно они пишут и ругают своего премьера за такую глупость», — отметил пранкер.

Напомним, после публикации разговора с пранкерами Джорджа Мелони была в ярости на своих советников за то, что они это допустили. В беседе с Вованом и Лексусом она призналась, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило на фронте, а от конфликта с Россией многие устали.