Скончался худрук Санкт-Петербургской филармонии Темирканов

Художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии, дирижер Юрий Темирканов умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя худрука филармонии.

По словам худрука, Темирканов скончался в больнице. Причина смерти не уточняется. Дата и место прощания с дирижером станут известны позднее.

Юрий Темирканов родился 10 декабря 1938 года в Нальчике. Начал заниматься музыкой в 9 лет. Учился в средней специальной музыкальной школе при Ленинградской консерватории, после окончил саму консерваторию, позднее учился на дирижерском факультете по классу оперно-симфонического дирижирования.

Дебют Темирканова состоялся в Ленинградском малом театре оперы и балета, который теперь носит название Михайловского театра. C 1979 года был приглашенным дирижером Филадельфийского и Лондонского Королевского филармонического оркестра, с 1992 по 1998 год — главным дирижером Королевского оркестра. В разные годы также был приглашен дирижировать в Дании и Германии. Автор множества постановок в Михайловском театре и Мариинском театре.