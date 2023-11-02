В Минкультуры оценили состояние иконы Рублева «Троица»

Реставрационный совет при Минкультуры России рассмотрел мероприятия по сохранению иконы "Троица" Андрея Рублева. Газета.Ru
"Мы подвели итоги наблюдения за более чем двухмесячным пребыванием иконы в Центре [имени И. Э.] Грабаря. Деструктивных изменений не наблюдается. Все стабильно. Можно сказать, условия созданы идеальные. Это наблюдение важно для дальнейшего уточнения параметров ее хранения в будущем", - сказал гендиректор Центра им. И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев. ТАСС
Икона «Троица» Рублева была перенесена из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя. Согласно заявлению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, перемещение и реставрация иконы будут выполнены с учетом всех мер по ее сохранности. Ura.Ru