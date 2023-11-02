10-летний сын звезды Marvel умер от рака мозга

Трагедия в семье 34-летнего австралийского актера Ики Дэрвилла, звезды проектов Marvel и франшизы "Могучие рейнджеры". У артиста после года сражения с болезнью скончался сын.

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О том, что у его ребенка диагностирован рак мозга, Дэрвилл рассказал в январе этого года. Причем о том, что мальчик болен, стало известно еще летом 2022-го, когда тот внезапно потерял сознание на пляже. У сына звезды парализовало правую сторону тела.

Отмечено, что тогда врачи поставили мальчику неверный диагноз, что, как позже выяснилось, усугубило ситуацию.

Проведенная зимой 2023-го МРТ выявила в мозгу ребенка две опухоли - "одна размером с персик, другая - с грецкий орех". Врачи заявили, что жить юному пациенту осталось не больше двух месяцев.

Актер создал в соцсети аккаунт, где рассказывал о сражении сына с болезнью. Семья переехала в США, где ребенку провели сложную операцию по купированию части опухоли, но рак брал свое - состояние мальчика ухудшалось.

О том, что ребенок умер, во вторник сообщила в соцсети его бабушка.