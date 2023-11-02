Венгерская компания поставит в РФ аналоги препаратов для диабетиков

Венгерская компания Gedeon Richter начала поставки в Россию трех аналогов лекарств, которые назначают при диабете второго типа, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. Эти препараты призваны заменить лекарства американской MSD и швейцарской Novartis, ограничивших свою деятельность в России.

По словам источника «Ведомостей», Gedeon Richter поставляет аналоги препаратов «Янувия», «Галвус» и «Галвус мет». Их назначают при диабете второго типа для нормализации уровня глюкозы в крови. Объемы поставок препаратов-дженериков собеседник газеты не уточнил.

Сергей Шуляк, глава агентства DSM Group, занимающегося исследованиями фармацевтического рынка, отметил, что и MSD, и Novartis продолжают поставки жизненно важных препаратов в Россию. Однако в MSD сообщали, что прекратят поставлять в страну лекарства, имеющие аналоги.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов заявил, что MSD не поставляет в Россию «Янувию» с октября 2022 года. По оценке RNC Pharma, поставки в РФ препаратов «Галвус» и «Галвус мет» за первые девять месяцев года составили 2,8 миллиона и 560 тысяч упаковок соответственно. Год назад поставки были на уровне 3,91 миллиона и 730 тысяч упаковок.

Беспалов отметил, что ранее доля Gedeon Richter на российском рынке препаратов для лечения диабета второго типа составляла 0,01 процента. Благодаря поставкам дженериков этот показатель может достичь пяти процентов.