Умерла советская актриса, диктор радио "Маяк" Валентина Мокроусова
1 ноября ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино Валентина Николаевна Мокроусова.
Мокроусова родилась 1 февраля 1948 года. В 1971-м окончила Школу-студию МХАТ. В 1976-1980 годах - актриса Московского Нового драматического театра.
С 1980-х и до 2006 года работала диктором радиостанции "Маяк" и на Всесоюзном радио. Преподавала технику речи в Высшей школе телевидения "Останкино" и Московском институте телевидения и радиовещания "Останкино".
На экране дебютировала в 1966-м - в экранизации Наума Трахтенберга "Выстрела" Пушкина - с Козаковым, Яковлевым, Табаковым, Борисом Новиковым и Зинаидой Кикиной.
О кончине 75-летней артистки сообщают "Вести FM". Причина не названа.