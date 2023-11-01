1 ноября ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино Валентина Николаевна Мокроусова.

Мокроусова родилась 1 февраля 1948 года. В 1971-м окончила Школу-студию МХАТ. В 1976-1980 годах - актриса Московского Нового драматического театра.

С 1980-х и до 2006 года работала диктором радиостанции "Маяк" и на Всесоюзном радио. Преподавала технику речи в Высшей школе телевидения "Останкино" и Московском институте телевидения и радиовещания "Останкино".

На экране дебютировала в 1966-м - в экранизации Наума Трахтенберга "Выстрела" Пушкина - с Козаковым, Яковлевым, Табаковым, Борисом Новиковым и Зинаидой Кикиной.