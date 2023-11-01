В России назвали профессии из группы высокого риска по гриппу

В Минздраве РФ назвали профессии россиян из группы высокого риска по заболеваемости гриппом. В список вошли медики, учителя и продавцы, а также работники транспорта, коммунальной и социальной сферы. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов.

«В группе высокого риска заражения инфекцией находятся медицинские работники, работники образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, работники организаций социального обслуживания и МФЦ», - заявил эксперт. Слова Владимира Чуланова 1 ноября публикует РИА Новости.

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По словам специалиста Минздрава, для представителей профессий из группы риска важно вовремя вакцинироваться от гриппа, так как прививка помогает предотвратить развитие тяжелого течения болезни, а также постгриппозных осложнений. Владимир Чуланов пояснил, что осложнения при гриппе могут возникнуть как в первые дни болезни, так и через один-два месяца после выздоровления. Особенно часто осложнения возникают у тех, кто перенес заболевание на ногах.

Ранними осложнениям гриппа чаще всего являются бактериальные инфекции верхних и нижних дыхательных путей - отит, синусит, тонзиллит, пневмония. Поздние осложнения гриппа чаще наблюдаются у людей старшего возраста и у пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и проявляются в виде острого нарушения мозгового кровообращения.

Резкий рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учителей и школьников выявили как минимум в девяти регионах Российской Федерации. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации издания, эпидемиологи допустили, что ситуация еще может ухудшиться в ноябре-декабре. Как утверждает Mash, число заболевающих возросло на минувшей неделе.

К примеру, в Карелии число подхвативших инфекцию достигло 4847, 4771 из них с ОРВИ, 76 — с коронавирусом. В связи с этим на карантин в республике отправили сразу шесть школ.

В Рязани норовирус диагностировали у 91 ученика школы №1. В городе также закрыли три учебных заведения из-за вспышки острой респираторной вирусной инфекции. В региональном управлении Роспотребнадзора объявили, что, пока дети и преподаватели лечатся, везде проводится дезинфекция.

Кроме того, на карантин ушли детские сады и школы в Забайкальском крае, Республике Коми, Ульяновской, Волгоградской, Псковской, Смоленской и Челябинской областях. Везде болеют гриппом, ОРВИ, COVID-19 и пневмонией.

В сентябре сообщалось, что в Саратовской области из-за распространения гриппа и ОРВИ на карантин закрыли 17 школ и один детсад.

В России от гриппа с начала сезона привились уже более 52,7 млн человек, сообщает Telegram-канал Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

«31 октября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с научными учреждениями ведомства. Заслушав отчеты по выполнению планов в 2023 году, глава службы обратила внимание на важность работы в области профилактики инфекционных заболеваний, в том числе против гриппа и ОРВИ. В частности, было отмечено, что в рамках иммунизации населения против гриппа привито более 52,7 млн человек», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в стране также снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ.

«Зарегистрировано более 26 тыс. случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 18,32 на 100 тыс. населения», – добавили в Роспотребнадзоре.

Скоро Россию ждет сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ — в том числе COVID-19, возбудитель которого никуда не делся и продолжает жить с нами бок о бок. О том, чего ждать от вирусов в этом году, о новых штаммах, вакцинации и прогнозах «Парламентская газета» поговорила с директором Санкт-Петербургского НИИ гриппа имени Смородинцева доктором медицинских наук Дмитрием Лиозновым.

«Надеемся, обойдется без резких скачков»

- Дмитрий Анатольевич, ждать ли нам в этом году сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ? Принесет ли он какие-то сюрпризы?

- Сезонный подъем заболеваемости мы, конечно, ждем. Но ничего такого, что вызывало бы серьезную обеспокоенность, в прогнозах ученых и медиков на сегодня нет. Основные заболевания — грипп и другие ОРВИ. И, конечно, ожидается циркуляция возбудителя COVID-19 — но, надеемся, без таких резких подъемов, как было в предыдущие годы. По крайней мере все новейшие исследования говорят о том, что этот вирус уже понемногу переходит в разряд сезонных и соседство с ним становится нашей обыденной реальностью. Другое дело, что не исключена мировая пандемия гриппа — об этом говорит стратегия Всемирной организации здравоохранения и текущие наблюдения за гриппом птиц. Но опять же это пока что только прогноз. Поэтому и волноваться об этом пока не стоит, но необходимо быть готовыми.

- Какие штаммы гриппа придут к нам в этом году? Есть ли среди них новые — возможно, более заразные или опасные?

- У нас в стране постоянно циркулирует сразу несколько штаммов вируса гриппа. ВОЗ каждый год выделяет из них только четыре наиболее важных — которые, скорее всего, будут доминировать и могут вызвать большое количество случаев инфекции. В этом году мы эту работу также провели и установили, что один из этих четырех штаммов сменился — то есть велика вероятность, что в этот эпидсезон к нам придут так называемые три старых штамма и один новый. Но при этом новый штамм ничем значимым не выделяется. Это не какой-то суперзаразный или суперстойкий мутант — просто он имеет немного иное строение. Поэтому на населении и в целом на эпидемической ситуации смена штамма, вероятнее всего, никак не отразится. Это имеет принципиальное значение для производителей вакцин, потому что на основе этих данных они выпускают каждый год новые препараты для профилактики гриппа.

Старый знакомый «омикрон»

- Могут ли возникнуть сложности с вакцинами на фоне международной обстановки и санкций?

- Нет, никаких сложностей не предвидится. Россия сегодня производит достаточно трехвалентных и четырехвалентных гриппозных вакцин, чтобы обеспечить полный охват населения. Набор в этом году будет классическим: «Совигрипп», «Ультрикс», «Гриппол» и «Флю-М». Есть трех- и четырехвалентные препараты. Какую лучше выбрать — вопрос индивидуальный. И если есть сомнения, лучше перед вакцинацией проконсультироваться с врачом.

- Когда может произойти пик заболеваемости?

- По предварительным прогнозам, пик заболеваемости в этом году можно ожидать в конце ноября — начале декабря. То есть сейчас самое время вакцинироваться, если вы этого еще не сделали, — организм как раз успеет сформировать иммунный ответ к вирусному «разгулу».

- Ждать ли новых сюрпризов от COVID-19? Не так давно иностранные СМИ объявили об открытии нового штамма — еще более заразного, чем все предыдущие.

- Судя по нашим исследованиям, в России сейчас циркулируют различные дочерние линии штамма «омикрон». Люди по-прежнему заражаются, но в большинстве своем заболевание переносят в легкой или средней форме, потому что мы все уже и привились, и переболели, в том числе и по несколько раз. То есть у нас сформировался иммунный ответ. Да, он не всегда 100-процентный, именно поэтому мы видим случаи заболевания среди населения. Что будет дальше — сказать пока трудно. Прогнозировать подъемы и спады заболеваемости на долгом горизонте для относительно нового возбудителя практически невозможно. Новые штаммы в Россию пока что не спешат. Той же «пиролы», выявленной в этом году во Франции и, по словам иностранных специалистов, еще более заразной, нежели все предыдущие варианты, мы, например, пока что не встречали.

Гриппом можно заразиться не только воздушно-капельным путем, но и контактно - например, взявшись за поручень в транспорте, а затем прикоснувшись рукой к лицу и глазам.

От того, как долго вирус остается активным, зависит, сложно ли от него защититься.

В Роспотребнадзоре напомнили, в течение какого времени вирус остается опасным и что нужно делать, чтобы избежать или хотя бы снизить риск заражения.

1. На воздухе при температуре + 22 °C - от 2 до 9 часов.

Если в доме кто-то болеет, нужны влажная уборка (чтобы быстрее оседала пыль) и проветривание помещения. Обычный пылесос (без водяного фильтра), наоборот, лишь поможет вирусам распространяться, так как выбрасывает мельчайшие частицы пыли после фильтра обратно в окружающее пространство.

2. На руках человека - всего 5 минут.

Мыло или антисептик убьют вирус еще быстрее, но даже обычное мытье рук "смоет" вирусы с поверхности рук. Тем не менее, в любом случае в сезон гриппа старайтесь реже прикасаться к лицу.

3. На металле и пластмассе - 24-48 часов.

Именно поэтому нужно чаще обрабатывать антисептиком гаджеты. Ведь даже взявшись за ручку в транспорте или сняв деньги в банкомате, а потом поговорив по мобильному телефону, вы можете подхватить не только грипп, но и другие инфекции.

4. В холодильнике (где температура +2…+ 4 °C) - до 7 суток.

Распаковав покупки из супермаркета, позаботьтесь о том, чтобы все пластиковые упаковки и пакеты были чистыми.

5. На изделиях из ткани (одежда, полотенца, постельное белье и т. д.) - до 11 суток.

Отчасти поэтому если в семье кто-то заболел гриппом, велика вероятность заразиться и всем остальным. Поможет стирка в горячей воде. Кипятить не обязательно - вирус гриппа полностью погибает уже при температуре + 60 °C. Но, конечно, нельзя использовать одни и те же полотенца для рук (например, на кухне), если в доме есть больной гриппом. Для него надо выделить отдельный комплект полотенец и постельного белья.

Терапевт Джефф Фостер в беседе с изданием The Sun рассказала, как уберечь себя от гриппа.

По словам медика, самый эффективный способ поддержать иммунитет помимо прививки – здоровый образ жизни. А именно Фостер рекомендовал правильно питаться, не пренебрегать полноценным сном, заниматься спортом и не подвергать организм излишнему стрессу.

Врач добавил, что многие в сезон холодов пытаются избежать простуды путем приема витаминов. Однако достоверных данных о том, что витамины снижают риск заражения гриппом, нет. Исключением является лишь витамин D.