Задержавшему грабителя в Подмосковье пенсионеру вручили новую Lada Niva Legend

Пенсионеру Михаилу Макарову, задержавшему грабителя в подмосковном Щелково, вручен новый автомобиль Lada Niva. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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Пенсионер остался доволен подарком и совершил на полученной Lada Niva Legend короткий тест-драйв вокруг своего дома. По его словам, «Ниву» он выбрал потому, что это отечественный внедорожник. Супруга Михаила Макарова рассказала, что гордится мужем.

«Будем заниматься социальными вопросами, и она будет у меня как представительская», — рассказал Макаров о будущем использовании машины.

Михаил Макаров получил известность после того, как задержал во дворе злоумышленника, ограбившего ребенка. В момент, когда грабитель отнял телефон у школьника, 72-летний мужчина ремонтировал свой автомобиль «Ока». Момент инцидента сняла камера видеонаблюдения.