Госдума обратится в прокуратуру по вопросу обмеления Волги и Дона

Госдума взяла на контроль проблему обмеления Волги и Дона. Депутаты направят соответствующие обращения в правительство РФ и Генпрокуратуру. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы.

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В ходе дискуссии спикер уточнил, что обмеление рек затрагивает более 80 миллионов человек.

"Неумное регулирование водосброса нарушает экосистему, наносит вред природе, становится меньше рыбы", - подчеркнул спикер.

Кириллов в качестве причины обмеления рек назвал малое количество дождей и жару, однако Володин отметил, что раньше при таком раскладе уровень воды так сильно не опускался. Так что дело именно в ситуации со сбросом воды.

"Ситуация требует в том числе реакции Генеральной прокуратуры, - уверен спикер. - Мы не только запросим эту информацию, но и пригласим ответственных лиц, чтобы заслушать, как работают в этом направлении природоохранные прокуроры".

Также депутаты обратили внимание на проблему незаконного строительства на берегах Волги. По оценке Володина, "пройти по берегу невозможно, потому что домовладения спустились к реке, перекрыли доступ к Волге, и сегодня эта проблема везде существует". Так что эта тема тоже будет фигурировать в обращении к надзорному ведомству. Ведь, в соответствии с Водным кодексом, доступ к рекам должен быть открыт.