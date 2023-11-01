Семья гендиректора «Дождя»* начала тайно избавляться от недвижимости в России

Семья гендиректора телеканала «Дождь» (признан Минюстом России иноагентом) Натальи Синдеевой (признана Минюстом России иноагентом) начала избавляться от недвижимости в России. Муж основательницы медиахолдинга банкир Александр Винокуров выставил три дома на закрытую продажу, сообщает Telegram-канал Mash.

Первый особняк находятся в коттеджном поселке «Никольская слобода», изначально он стоил 18 миллионов долларов. Покупателю удалось сбить цену до 16 миллионов, однако затем продавец передумал и увеличил сумму до 25 миллионов. Площадь участка составляет 115 соток. Помимо основного здания, на нем располагаются дом для обслуживающего персонала, библиотека, бассейн и лес.

Второй дом на Рублевке стоит 35 миллионов долларов. Недостроенный особняк располагается на участке в шесть гектаров. По данным канала, на объект уже нашелся покупатель. Стоимость третьего особняка не уточняется, однако известно, что он меньше остальных двух.