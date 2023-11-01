В России некачественным продуктам нашли необычное применение

С 1 сентября 2024 года российские ретейлеры и производители смогут направлять имеющиеся некачественные продукты на переработку в корм для животных. Для этого нужно будет обратиться к специалистам Госветслужбы, которые предварительно проведут ветеринарно-санитарную экспертизу продукции. Проект соответствующего приказа подготовил Минсельхоз. О найденном необычном применении таких продуктов узнали «Известия».

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Например, на корм может пойти фальсификат, а также продукты без маркировки или товары без сопроводительных документов, пояснили в ведомстве. Во время экспертизы специалисты будут оценивать внешний вид продукции, сопроводительные документы к ней, при наличии, и состояние упаковки. Эксперты также отберут пробы для лабораторных исследований и должны будут доказать, что продукты можно не уничтожать.

Однако за время проведения экспертизы, которая ограничена 10 днями, продукты уже могут стать непригодными для передачи в корм животным, ответили в «Магните» на предложения Минсельхоза. Компания предложила сократить срок до суток. В то же время Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) поддерживает инициативу ведомства — организация считает, что переработка фальсификата поможет снизить объем пищевых отходов, который стал глобальной проблемой.

Сейчас же в силу требований законодательства оборот некачественной пищевой продукции в торговых сетях запрещен. Такую продукцию производители обязаны утилизировать.