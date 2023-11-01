На Камчатке в двух поселках отменили занятия в школах из-за извержения вулкана

На Камчатке в двух посёлках отменили занятия в школах из-за извержения вулкана
В посёлках Ключи и Усть-Камчатск на Камчатке власти отменили занятия в школах и детских садах из-за извержения вулкана Ключевского. Об этом информирует пресс-служба Усть-Камчатского района.
Отмечается, что с утра 1 ноября жители Усть-Камчаткого района наблюдают за выбросами пепла на вулкане Ключевская сопка.
«Незначительное выпадение пепла прогнозируется в посёлках Ключи и Усть-Камчатск. В связи с этим принято решение о приостановке деятельности образовательных учреждений в данных посёлках», — говорится в сообщении.
Власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источника информации.
Ранее директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба» РАН Данила Чебров заявил, что вулкан Ключевской часто проявляет активность.