В реестре иноагентов будут указывать псевдонимы

Министерство юстиции России выпустило приказ, по которому в реестре иностранных агентов помимо имен будут указывать псевдонимы, если таковые имеются. Об этом сообщает ТАСС.

До этого глава российского министерства юстиции Константин Чуйченко на заседании в Госдуме заявил, что не считает закон об иноагентах репрессивным. По его словам, этот закон прежде всего направлен на профилактику. Глава ведомства рассказал, что в настоящее время в перечне иностранных агентов находятся около 700 физических и юридических лиц.