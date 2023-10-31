Вотчину Деда Мороза превратят в кластер мирового уровня

Вотчину Деда Мороза в Великом Устюге обновят и создадут на территории парк развлечений. Об этом во вторник, 31 октября, сообщили в пресс-службе правительства Вологодской области.

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Цель проекта – создание в области туристического кластера мирового уровня, что позволит увеличить число посещающих регион гостей. На 87 гектарах вблизи резиденции Деда Мороза планируется построить современный гостиничный комплекс, новые спортивные и развлекательные объекты.

— Сегодня дан старт второму этапу реализации этого важного для Вологодчины проекта — созданию современного туристического кластера, который призван вывести его на международный уровень. А участие крупной федеральной компании говорит о том, что у проекта большое будущее, — рассказал губернатор области Олег Кувшинников.

Соглашение о реализации проекта подписали власти региона и руководство компании Cosmos Hotel Group.

По предварительным оценкам, строительство нового туристического кластера обеспечит более 500 новых рабочих мест в Великоустюгском муниципальном округе, говорится в сообщении.