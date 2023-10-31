Умерла актриса из сериала "Реальные пацаны" Вера Оськина

29 октября ушла из жизни советская и российская актриса и режиссер Вера Степановна Оськина.

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Вера Оськина родилась 16 октября 1936 года и была человеком непростой судьбы, хотя, наверное, так можно сказать про любого, кого коснулась война.

Детство Веры Степановны пришлось на тяжелые, голодные военные годы: ее мать по шестнадцать часов работала на заводе, отец болел - после сражений на фронтах Первой мировой. Семья из пяти человек скиталась по комнатушкам и подвалам. Но пережитые трудности не сломили будущую актрису, более того - сформировали в ней тягу к прекрасному. И после окончания семилетки Оськина поступила в культпросветучилище на театральное отделение. Там творческую девушку заметили и пригласили учиться в Казанскую консерваторию. Вскоре, вслед за сестрой переехав в Пермь, Вера Степановна поступила на службу в городской театр кукол.

Зрители любят и помнят в ее исполнении служанку Качу из спектакля "Чертова мельница", колдунью Бастинду из "Волшебника Изумрудного города", Куролесова из "Приключений Васи Куролесова", Болотную Ведьму из "Маленькой Бабы-Яги", многих других персонажей.

Кроме работы в театре она преподавала мастерство актера в студии, работала на телевидении, как режиссер поставила "Маленькую Бабу-Ягу" и снялась в первом сезоне культового ситкома "Реальные пацаны".