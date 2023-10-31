Умер вице-президент РГО академик Петр Бакланов

Вице-президент Русского географического общества (РГО), академик Российской академии наук (РАН) Петр Бакланов умер на 78-м году жизни. Об этом сообщает RT со ссылкой на Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения РАН.

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В сообщении института указано, что Бакланов был ученым-географом с мировым именем, он внес огромный вклад в создание и развитие дальневосточной научной школы экономической географии.

Причина его смерти неизвестна, учреждение выражает соболезнования родным и близким ученого.

Бакланов родился 5 июля 1946 года в селе Георгиевка Башкирской АССР. В 1997 году его избрали членом-корреспондентом, а в 2003-м – академиком РАН.