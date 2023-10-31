Более 30% россиян покупают все товары только онлайн

Более трети россиян предпочитают покупать абсолютно все в интернете.

Большинство россиян, точнее 70%, предпочли бы покупать повседневные товары в физических магазинах, если цены там низки, и 69% считают расположение магазина важным фактором. Эти результаты выявлены в исследовании, проведённом компанией Fix Price и Ромир, которое исследовало, какие факторы влияют на выбор россиян в повседневных покупках.

Около 66% респондентов утверждают, что некоторые категории повседневных товаров им проще приобретать в магазинах, а не онлайн. Однако около 31% опрошенных предпочитают онлайн-шопинг.

Цена играет ключевую роль: 55% потребителей готовы посещать физические магазины при экономии до 30%, и ещё 15% готовы сделать это, если экономия составляет от 30 до 50%. Офлайн-магазины с низкими ценами наиболее популярны при покупках одежды, обуви, товаров для дома и кухни, бытовой химии и продуктов с долгим сроком хранения.