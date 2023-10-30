Квартиру Зеленского в Крыму продали на аукционе: кто купил и за сколько

Национализированную квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в крымском поселке Ливадия продали на аукционе. Кто приобрел недвижимость, за сколько, что известно о жилье?

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Кто и за сколько купил квартиру Зеленского

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Аукцион прошел в понедельник в электронной форме на площадке портала «ГИС Торги», где проводят торги по реализации государственного и муниципального имущества. В нем участвовали два претендента, сообщили в пресс-службе Министерства имущественных и земельных отношений Крыма. Новым владельцем стала москвичка Ольга Липовецкая — она выложила 44,3 млн рублей.

«Квартира, расположенная по адресу: Республика Крым, город Ялта, поселок городского типа Ливадия, улица Батурина, дом 44 А, квартира 501. Продана на аукционе за 44 миллиона 356 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Как сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов, средства от продажи пойдут на поддержку участников СВО и их семей, а также на развитие городов и районов полуострова.

Что известно о квартире Зеленского в Крыму

21 октября квартиру президента Украины выставили на торги. Покупателям предлагалось приобрести недвижимость в жилом комплексе «Император» в состоянии предчистовой отделки за 24,6 млн рублей. Квартира расположена на пятом этаже. С балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом.

Помещение состоит из нескольких комнат. Речь идет о гостиной с панорамным окном на балкон, спальне с ванной и кухне, которая совмещена со столовой. В ней нет мебели и даже розеток, но установлен санузел.

В Сети опубликованы фотографии этой квартиры. По данным канала, к недвижимости прилагается парковочное место на цокольном этаже, бассейн и бар на крыше. Квартира была приобретена до вхождения Крыма в состав России и оформлена на супругу украинского лидера Елену Зеленскую.

Жена президента приобрела ее у украинского бизнесмена и экс-депутата Верховной рады Александра Буряка за $163,8 тысячи. В пресс-службе Зеленского сообщали, что квартира в Крыму была куплена законно, по рыночной цене.

Какая еще недвижимость Зеленского была национализирована

После вхождения Крыма в состав России по итогам референдума в регионе началась национализация собственности, которая затронула десятки объектов. Речь идет о пансионатах «Энергетик», «Массандра», «Кастрополь», гостинице «Крым», лечебно-оздоровительном комплексе «Айвазовское», а также имуществе бизнесмена Игоря Коломойского и объектах миллиардера Рината Ахметова, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича, Сергея Таруты и других украинских олигархов, политиков и бизнесменов, связанных с властями в Киеве и совершавших недружественные действия по отношению к России. Все средства, вырученные от продажи имущества, власти планировали потратить на нужды участников спецоперации.