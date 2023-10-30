Бывшая дача Брежнева на Ставрополье станет туристическим комплексом

Бывшую дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Предгорном округе Ставропольского края преобразуют в современный санаторно-курортный комплекс с бассейнами с термальными источниками. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона Владимира Владимирова.

"В станице Бекешевской Предгорного округа стартовали работы по реконструкции бывшей дачи генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и преобразованию ее в современный туристический санаторно-курортный комплекс", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дача функционировала в 1970-е годы, но впоследствии оказалась заброшена. В 1990-е была попытка превратить ее в санаторий, но они не реализовались. Теперь частный инвестор планирует построить современный туристический объект.

По данным пресс-службы, проект предусматривает строительство отелей, двух открытых бассейнов и бассейна с термальными источниками. На территории объекта появятся конюшня и пасека. Прорабатывают схема оздоровительных троп для любителей активного отдыха. Завершить работы планируют к 2026 году.