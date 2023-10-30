Поклонская предупредила о фейках и мошенничестве от ее имени

Советник генерального прокурора России Наталья Поклонская в понедельник на своей странице в соцсетях предупредила подписчиков о мошенниках, действующих от ее имени в интернете.

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Жертвой аферистов, по ее словам, едва не стал гражданин США: с фейкового аккаунта ему сообщили, что Поклонскую якобы «выдали Украине» и потребовали 100 тысяч долларов в качестве «выкупа».

«Перед моим «спасением» мужчина решил проверить данную информацию и связался с администратором моей фан-группы. Ему сообщили, что страница не является настоящей, и почти год с ним от моего имени общались мошенники», — рассказала Поклонская.

Она подчеркнула, что разместила пост специально, чтобы «обезопасить людей» от злоумышленников, и отметила, что американец, несмотря на непростые отношения между странами, «решил искренне помочь» ей и проявил «человечность».

«Благодаря данному качеству мы можем изменить себя и весь мир», — резюмировала Поклонская.

Данная публикация стала первой на странице Поклонской с 14 июня 2022 года — тогда ее назначили советником генпрокурора РФ. Поклонская написала, что прекращает вести социальные страницы и другую публичную деятельность. Днем ранее чиновницу освободили от должности замруководителя Россотрудничества, которую она занимала с февраля минувшего года.