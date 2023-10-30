В российском регионе ввели карантин из-за чумы свиней

Власти Воронежской области ввели в четвертом — Хохольском районе, карантин по африканской чуме свиней (АЧС), следует из губернаторского указа. Как пояснил представитель управления ветеринарии региона, в районе обнаружен инфицированный объект, а не очаг. На инфицированных объектах животных нет.

В целях предупреждения распространения заболевания животных африканской чумой свиней на территории Воронежской области постановляю: установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней... на территории лесополосы, прилегающей к земельному участку... по улице Прилужная, село Еманча 2-я, Хохольский район, Воронежская область, — говорится в губернаторском указе.

Ранее вирус африканской чумы свиней обнаружили в сосисках «Баварские», продававшихся в одном из магазинов Элисты. В пресс-службе Управления ветеринарии Калмыкии уточнили, что продукт был произведен на мясоперерабатывающем предприятии во Владимирской области. По имеющимся данным, торговая точка принадлежит одной из федеральных сетей. В настоящее время указом главы республики Буту Хасикова магазин закрыт на карантин.