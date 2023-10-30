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От революции до перестройки: чем занимались комсомольцы

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Заседание ячейки Российского коммунистического союза молодежи кожевников, начало 20-х годов 20 века
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Заседание ячейки Российского коммунистического союза молодежи кожевников, начало 20-х годов 20 века 
© РИА Новости
Колонна комсомольцев с лозунгом "Вся рабочая молодежь - в ряды Ленинского комсомола" во время демонстрации на Красной площади, 1925 год
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Колонна комсомольцев с лозунгом "Вся рабочая молодежь - в ряды Ленинского комсомола" во время демонстрации на Красной площади, 1925 год 
© РИА Новости
Колонна девушек-комсомолок на первомайском параде в Ленинграде, 1926 год
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Колонна девушек-комсомолок на первомайском параде в Ленинграде, 1926 год 
© РИА Новости
Члены комсомольской бригады города Ашхабада с плакатами и литературой перед поездкой в отстающие по уборке хлопка районы, 1931 год
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Члены комсомольской бригады города Ашхабада с плакатами и литературой перед поездкой в отстающие по уборке хлопка районы, 1931 год 
© РИА Новости

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Генеральный секретарь ВКП(б) Иосиф Сталин, трактористка Прасковья Ангелина и колхозница-свекловод Мария Демченко в президиуме X съезда ВЛКСМ, 1936 год
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Генеральный секретарь ВКП(б) Иосиф Сталин, трактористка Прасковья Ангелина и колхозница-свекловод Мария Демченко в президиуме X съезда ВЛКСМ, 1936 год 
© РИА Новости
Всемирный форум солидарности молодежи и студентов в борьбе за национальную независимость, освобождение и мир в Кремлевском Дворце съездов, 1964 год
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Всемирный форум солидарности молодежи и студентов в борьбе за национальную независимость, освобождение и мир в Кремлевском Дворце съездов, 1964 год 
© РИА Новости
На торжественном параде, посвященном Дню рождения Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина и XV съезду ВЛКСМ, 1966 год
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На торжественном параде, посвященном Дню рождения Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина и XV съезду ВЛКСМ, 1966 год 
© РИА Новости
Комсомолка Надежда Рабич во время сбора земляники в колхозе имени Кирова, 1968 год
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Комсомолка Надежда Рабич во время сбора земляники в колхозе имени Кирова, 1968 год 
© ТАСС
Торжественная манифестация на Красной площади, посвященная 50-летию комсомола, 1968 год
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Торжественная манифестация на Красной площади, посвященная 50-летию комсомола, 1968 год 
© РИА Новости

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Комсомольцы поселка Билибино, 1975 год
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Комсомольцы поселка Билибино, 1975 год 
© ТАСС
Торжественная манифестация комсомольцев и молодежи на Красной площади в связи с 59-ой годовщиной образования Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ), 1977 год
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Торжественная манифестация комсомольцев и молодежи на Красной площади в связи с 59-ой годовщиной образования Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ), 1977 год 
© ТАСС
Бойцы Всесоюзного ударного комсомольского отряда имени XIX съезда ВЛКСМ перед отъездом на стройки страны, 1982 год
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Бойцы Всесоюзного ударного комсомольского отряда имени XIX съезда ВЛКСМ перед отъездом на стройки страны, 1982 год 
© РИА Новости
Во время открытия съезда ВЛКСМ, 1982 год
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Во время открытия съезда ВЛКСМ, 1982 год 
© РИА Новости
Лагерь комсомольского актива "Друкшяй" ("Дружба"), 1982 год
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Лагерь комсомольского актива "Друкшяй" ("Дружба"), 1982 год 
© ТАСС

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Значок участника XX съезда ВЛКСМ, 1987 год
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Значок участника XX съезда ВЛКСМ, 1987 год 
© ТАСС
Празднование 70-летия Ленинского комсомола. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев во время встречи с молодежью, 1988 год
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Празднование 70-летия Ленинского комсомола. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев во время встречи с молодежью, 1988 год 
© РИА Новости

    29 октября исполнилось 105 лет Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодежи или, короче говоря, комсомолу. Организация появилась осенью 1918 года и ставила целью объединить все разрозненные молодежные коммунистические ячейки в стране. Союз должен был способствовать распространению идей коммунизма и вовлекать граждан в возрасте 14—28 лет в активное строительство новой Советской России.

    Первичные организации ВЛКСМ создавались на предприятиях, в колхозах, совхозах, учебных заведениях, учреждениях, частях Советской Армии и флота. Комсомольцы были активными участниками Гражданской войны 1918 1920 годов, трудились во время индустриализации в 1930-е, сражались на фронте Великой Отечественной войны, покоряли целину в 1950-е, строили БАМ, ликвидировали последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

    После начала перестройки организация также взяла курс на демократические преобразования. Политические и социальные потрясения в стране не обошли ВЛКСМ стороной. 27 августа 1991 года, через неделю после провала и самороспуска ГКЧП, секретариат союза решил создать на базе комсомола новую структуру. Через месяц состоялся XXII Чрезвычайный съезд, который распустил всесоюзную коммунистическую молодёжную организацию.

    За всю историю ВЛКСМ через его ряды прошло более 200 миллионов человек. Наиболее активные комсомольцы становились кадровым резервом КПСС, занимали руководящие должности в структуре управления страны. В комсомоле в разное время состояли Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Алексей Стаханов, Алла Пугачёва, Михаил Прохоров, Дмитрий Медведев, Владимир Путин.

    Исторические кадры ко дню рождения комсомола – в галерее «Рамблера».

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