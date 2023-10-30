От революции до перестройки: чем занимались комсомольцы

29 октября исполнилось 105 лет Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодежи или, короче говоря, комсомолу. Организация появилась осенью 1918 года и ставила целью объединить все разрозненные молодежные коммунистические ячейки в стране. Союз должен был способствовать распространению идей коммунизма и вовлекать граждан в возрасте 14—28 лет в активное строительство новой Советской России.

Первичные организации ВЛКСМ создавались на предприятиях, в колхозах, совхозах, учебных заведениях, учреждениях, частях Советской Армии и флота. Комсомольцы были активными участниками Гражданской войны 1918 1920 годов, трудились во время индустриализации в 1930-е, сражались на фронте Великой Отечественной войны, покоряли целину в 1950-е, строили БАМ, ликвидировали последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

После начала перестройки организация также взяла курс на демократические преобразования. Политические и социальные потрясения в стране не обошли ВЛКСМ стороной. 27 августа 1991 года, через неделю после провала и самороспуска ГКЧП, секретариат союза решил создать на базе комсомола новую структуру. Через месяц состоялся XXII Чрезвычайный съезд, который распустил всесоюзную коммунистическую молодёжную организацию.