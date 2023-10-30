От революции до перестройки: чем занимались комсомольцы
29 октября исполнилось 105 лет Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодежи или, короче говоря, комсомолу. Организация появилась осенью 1918 года и ставила целью объединить все разрозненные молодежные коммунистические ячейки в стране. Союз должен был способствовать распространению идей коммунизма и вовлекать граждан в возрасте 14—28 лет в активное строительство новой Советской России.
Первичные организации ВЛКСМ создавались на предприятиях, в колхозах, совхозах, учебных заведениях, учреждениях, частях Советской Армии и флота. Комсомольцы были активными участниками Гражданской войны 1918 1920 годов, трудились во время индустриализации в 1930-е, сражались на фронте Великой Отечественной войны, покоряли целину в 1950-е, строили БАМ, ликвидировали последствия аварии на Чернобыльской АЭС.
После начала перестройки организация также взяла курс на демократические преобразования. Политические и социальные потрясения в стране не обошли ВЛКСМ стороной. 27 августа 1991 года, через неделю после провала и самороспуска ГКЧП, секретариат союза решил создать на базе комсомола новую структуру. Через месяц состоялся XXII Чрезвычайный съезд, который распустил всесоюзную коммунистическую молодёжную организацию.
За всю историю ВЛКСМ через его ряды прошло более 200 миллионов человек. Наиболее активные комсомольцы становились кадровым резервом КПСС, занимали руководящие должности в структуре управления страны. В комсомоле в разное время состояли Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Алексей Стаханов, Алла Пугачёва, Михаил Прохоров, Дмитрий Медведев, Владимир Путин.
Исторические кадры ко дню рождения комсомола – в галерее «Рамблера».