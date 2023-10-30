67% россиян украсят свой дом к Хэллоуину

Почти две трети россиян (67%) собираются украсить дом к Хэллоуину (праздник отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября). Об этом сообщил портал «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса строительной компании «Дачный Сезон».

Так, 44% респондентов добавят в интерьер дома мелкие детали. При этом 17% опрошенных развесят гирлянды, вырежут тыквы, нарядятся и приготовят «страшную еду», а 6% россиян украсят свой участок и фасад дома.

На вопрос о размере трат к празднику 58% соотечественников заявили, что потратят на празднование Хэллоуина до 5 тысяч рублей, 11% — до 10 тысяч рублей, 7% — до 50 тысяч рублей, 3% — до 100 тысяч рублей, 1% — больше 100 рублей. При этом активно готовиться к празднику за неделю начинают 46% респондентов, за день или в день события — 27%, за две недели — 23%, за месяц — 4%.

Почти половина опрошенных (45%) отметят торжество в кругу семьи, каждый четвертый — в одиночестве, а 30% респондентов встретятся с коллегами и друзьями.