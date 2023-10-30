Аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Махачкалинский аэропорт Уйташ возобновил прием и отправку воздушных судов с 14:00 по московскому времени 30 октября", – сказано в сообщении.

В связи с этим актуальные сведения о рейсах из/в Махачкалу пассажиры должны уточнить в аэропорту или в авиакомпаниях. При этом в сообщении также отметили, что рейсы "Азимута" и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу пока будут совершать посадку в других городах РФ.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Отмечалось, что она скандировала антиизраильские лозунги.

В связи с этим в Росавиации приняли решение закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов.

По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы зафиксировали более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны.

По последним данным Минздрава, в больницах Дагестана находятся пятеро пострадавших в результате беспорядков, двое из них в тяжелом состоянии из-за черепно-мозговых травм. Многие из них являются сотрудниками полиции.