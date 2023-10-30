Каца* оштрафовали на 50 тыс. рублей за непредоставление отчета о работе иноагента

"Суд признал виновным Каца М. Е. по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 50 тыс. рублей",- сказали в пресс-службе.